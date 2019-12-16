16.12.2019, 12:27

Реформисты требуют, чтобы Ратас немедленно отправил Хельме в отставку. В противном случае они выдвинут вотум недоверия

 (3)
EST 13
Реформисты требуют, чтобы Ратас немедленно отправил Хельме в отставку. В противном случае они выдвинут вотум недоверия
Foto: Tiit Blaat

Если премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) не примет решения освободить министра внутренних дел и лидера EKRE Марта Хельме от занимаемой должности, то оппозиционная Партия реформ инициирует вотум недоверия министру в Рийгикогу.

Вотум недоверия Хельме будет выдвинут за его нелицеприятные высказывания о новом правительстве Финляндии, которые прозвучали в воскресенье в эфире радиостанции TRE, сообщает rus.err.ee.

"Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и допустил личные нападки на нового премьер-министра Финляндии. Тем самым он нанес ущерб эстонско-финским отношениям. Ни премьер-министр, ни министр внутренних дел не воспользовались возможностью, чтобы извиниться перед главой финского правительства. Юри Ратас давно не контролирует происходящее в правительстве. Заявления Марта Хельме вредят международной репутации Эстонии. Это давно уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая в целом позорит Эстонию", — сказала лидер реформистов Кая Каллас.

Она добавила, что у Юри Ратаса есть время до вечера понедельника, чтобы обратиться к президенту с заявлением об освобождении Хельме от занимаемой должности. "Если он этого не сделает, мы будем вынуждены инициировать вотум недоверия Марту Хельме", — заявила Каллас.

Читайте также: