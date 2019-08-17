17.08.2019, 13:27

Реформисты созывают внеочередное заседание Рийгикогу для выражения вотума недоверия Ратасу

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rus.delfi.ee
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Kaja Kallas esitas riigikogule oma valitsemise alused
Kaja Kallas esitas riigikogule oma valitsemise alusedFoto: Rauno Volmar

Собравшееся сегодня правление Партии реформ в связи ”с незаконной попыткой отставки главы полиции Эльмара Вахера” решило созвать внеочередное заседание Рийгикогу для выражения вотума недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

”В Эстонии нет действующего правительства и за это отвечает премьер-министр. Министры правительства превышают полномочия, ни во что не ставят законы и правила, по сути плюют на правовое государство, а премьер-министр смотрит на это со стороны и говорит, что все хорошо. Премьер-министр отвечает как за эту неразбериху, так и за те неразберихи, что происходили ранее, поэтому мы решили выдвинуть премьер-министру Юри Ратасу вотум недоверия”, — сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.

По закону внеочередное заседание парламента созывает спикер Рийгикогу по предложению президента, правительства или как минимум пятой части парламентского состава. Поскольку реформистов в парламенте 34 (то есть одна треть), то условия для созыва внеочередного заседания выполнены.

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