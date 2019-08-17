Реформисты созывают внеочередное заседание Рийгикогу для выражения вотума недоверия Ратасу

”В Эстонии нет действующего правительства и за это отвечает премьер-министр. Министры правительства превышают полномочия, ни во что не ставят законы и правила, по сути плюют на правовое государство, а премьер-министр смотрит на это со стороны и говорит, что все хорошо. Премьер-министр отвечает как за эту неразбериху, так и за те неразберихи, что происходили ранее, поэтому мы решили выдвинуть премьер-министру Юри Ратасу вотум недоверия”, — сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.

По закону внеочередное заседание парламента созывает спикер Рийгикогу по предложению президента, правительства или как минимум пятой части парламентского состава. Поскольку реформистов в парламенте 34 (то есть одна треть), то условия для созыва внеочередного заседания выполнены.