Реформисты представили 739 поправок к проекту закона о реформе второй пенсионной ступени(3)
Парламентская фракция Партии реформ представила 739 поправок к коалиционному законопроекту о реформе второй пенсионной ступени.
Парламентская фракция Партии реформ представила 739 поправок к коалиционному законопроекту о реформе второй пенсионной ступени.
”Мы за то, чтобы пенсия по старости росла, а не уменьшалась и, соответственно, мы против разрушения второй ступени пенсионного фонда. Со стороны коалиции не было и нет обсуждения данного вопроса по существу. Именно поэтому считаем необходимым воспрепятствовать всеми возможными средствами принятию законопроекта в его нынешнем виде”, — прокомментировала положение дел заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Марис Лаури.
По мнению другого представителя финансовой комиссии Рийгикогу Андреса Суття, представленный коалицией законопроект настолько плох, что его принятие означает не только меньшие пенсии по старости и сокращение инвестиций в экономику Эстонии, но и существенное торможение экономического роста и роста зарплат.
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