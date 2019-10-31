Реформисты предлагают Таллинну отменить плату за место в детском саду. Что ответит город?

Детские сады столицы посещает 22 115 детей или более 96% детей. А плата за место в детском саду в 2020 году возрастёт до 71 евро в месяц.

”Наш план — это единая система образования для всех на государственном языке начиная с детского сада и без платы за место в детском саду. Отмена платы за место в детском саду — это сэкономленные 854 евро в год для семьи с одним ребёнком и 1708 евро для семьи с двумя детьми”, — пояснил председатель фракции Партии Реформ в Таллиннском горсобрании.

”Отмена платы за место в детском саду с 1 сентября 2020 года — это минус в бюджете города размером в 6 миллионов евро. Как этот минус покрыть? 3,5 млн. евро можно получить, просто прекратив тратить деньги на пропаганду, в том числе на ПБК, и полностью, а не частично закрыв Таллиннское ТВ. 1,8 млн. евро высвободится в том случае, если ликвидировать ненужные, искусственно созданные городские учреждения и вакансии. И, конечно же, следует пересмотреть невыгодные для города PPP (Рublic Рrivate Рartnership) договоры, после пересмотра которых высвободится ещё 2 млн. евро”, — подчеркнул Михал.