29.12.2020, 21:55

Реформисты планируют использовать для блокирования референдума о браке новый прием


Каролийна Хуссар
EST
Реформисты планируют использовать для блокирования референдума о браке новый прием
Priit Simson

Председатель Партии Реформ Кая Каллас сообщила газете Eesti Päevaleht о новом плане оппозиции не допустить голосования в Рийгикогу во втором чтении по законопроекту о проведении референдума по вопросу брака.

Реформисты намерены перевести члена своей парламентской фракции Валдо Рандпере из комиссии по иностранным делам в конституционную комиссию, которая занимается производством по законопроекту о референдуме.

Этот маневр позволит создать в комиссии равновесие в голосах коалиции и оппозиции — пять против пяти. И в этом случае принятие комиссией решения станет значительно более сложным делом.

Каллас сказала, что уже подала сегодня руководству Рийгикогу соответствующее ходатайство.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал Delfi, что данного ходатайства еще не видел, но дело носит формальный характер и у руководства парламента нет планов затягивать с регистрацией ходатайства.

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"У фракций есть свобода действий по перемещению своих членов из одной комиссии в другую. Это их право", — прокомментировал действия реформистов председатель эстонского парламента.

Напомним, что второе чтение законопроекта о референдуме на тему брака запланировано на 11 января.

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