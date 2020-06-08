Реформисты не исключают вотума недоверия Ратасу из-за скандального пожертвования

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас считает, что председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас должен уйти в отставку.

"На следующей неделе, по моей информации, мы узнаем мнение прокуратуры, и тогда решим, что делать дальше. Конечно же, мы не исключаем и вотум недоверия", — сказала ERR председатель Партии реформ Кая Каллас.

В первом квартале 2020 года предприниматель из Тарту Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии пожертвованием в размере 50 000 евро. Когда об этом стало известно, Юхасте заявила, что это деньги ее бывшего мужа.

Однако 6 июня Eesti Ekspress написала, что реальным источником этих денег является предприниматель Мартин Кюннап, имеющий в Таллинне серьезные коммерческие интересы. Кроме того, у него сейчас идет тяжба с городом Таллинном на миллионы евро из-за системы отвода ливневых вод на участке Таллиннского ипподрома.

В итоге Центристская партия решила вернуть пожертвование в 50 000 евро.