Реформисты наступают на пятки центристам. Отрыв ЦП от Партии реформ сократился до четырех процентов

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

Если в январе Центристскую партию поддерживали 33% опрошенных, то в феврале уровень поддержки партии премьер-министра упал до 28%. На втором месте по популярности остаются реформисты, которых поддерживают 24% респондентов.

Третью строчку в рейтинге популярности партий продолжает удерживать EKRE, которую обещают поддержать 17% потенциальных избирателей.

Популярность соцдемов выросла с 7% до 11%, а Isamaa — с 6% до 10%. А вот партия "Эстония 200", если верить результатам опроса, получит всего 4% голосов, тогда как еще в прошлом месяце поддержать эту силу были готовы 5% избирателей.

Не преодолевают избирательный порог в 5% и "Зеленые Эстонии", Свободная партия и партия "Богатство жизни" — первых поддерживают 3, вторых — 2, третьих — 1 процент опрошенных.

Исследование проводилось с 7 по 20 февраля. В нем приняли участие 4700 человек, из которых 3700 были опрошены по интернету. Все респонденты заявили, что они точно или скорее всего пойдут голосовать.