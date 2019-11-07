Реформисты и социал-демократы требуют отставки министра Ярвика

”Это стало бы первым разумным шагом нынешнего правительства, который бы способствовал развитию сельской жизни Эстонии. В глазах социал-демократов Ярвик лишился какого бы то ни было доверия из-за своего постоянного вранья по делу о листериозе”, — отметил Саар.

”Ну а сегодня все мы стали свидетелями новых грехов министра, выяснилось, что Ярвик вместо того, чтобы служить Эстонскому государству и интересам народа, всячески способствовал коррупционной деятельности своего советника, которая в итоге привела к возбуждению уголовного дела”, — подчеркнул лидер социал-демократов.

Председатель Партии Реформ Кая Каллас сообщила после возбуждения уголовного дела в отношении советника Марта Ярвика, что ее партия дает министру время до понедельника, чтобы уйти в отставку. В противном случае в отношении него будет инициирован вотум недоверия.

"На сей раз дело серьезное, потому что у советника министра явный конфликт интересов и государство должно вмешаться, возбудив уголовное дело. Ясно одно — ни министр сельской жизни, ни его советник, не стояли в этой истории на страже государственных интересов", — считает Каллас.