Реформисты и соцдемы требуют от Ратаса освободить Куузика от должности министра

"Вы говорили, что если у открывшегося в отношении Куузика подозрения есть основание, то ему нет места в правительстве. Несомненно, вы согласитесь с нами, что общественность оправданно предполагает, что член правительства соответствует повышенным этическим нормам. По нашей оценке, результат уголовного производства в данном случае не является достаточным мерилом при оценке пригодности Марти Куузика на пост министра. Насилие в близких отношениях — один из самых скрываемых видов насилия. Именно поэтому зачастую отсутствуют доказательства и свидетели. А еще сложнее делает выяснение правды обстоятельство, что под подозрение попал участвующий в работе правительства человек. Вне зависимости от результата уголовного дела, уже сегодня репутации и надежности нового правительства нанесен значительный ущерб", — добавили председатели фракций.

"Глава правительства отвечает за деятельность всего правительства. Поскольку партия Марти Куузика не считает нужным освободить утратившего доверие министра от должности, мы просим вас сделать как премьер-министр единственно правильный шаг в сложившейся ситуации и освободить Марти Куузика от должности министра", — завершается заявление.