Реформисты и соцдемы опубликовали основные принципы возможного правительства

”Президент Керсти Кальюлайд в прошлую пятницу предложила мне сформировать правительство. Согласно Конституции, я должна выступить перед Рийгикогу с докладом об основах формирования правительства, и я сделаю это в понедельник. В этом документе как раз содержатся принципы, из которых бы исходило наше правительство”, — сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

По словам лидера социал-демократов Евгения Осиновского, Эстония за последние почти три десятка лет прошла невероятный путь развития, и предпосылкой для этого были свободное общество и разделение европейских ценностей.

”Не все смогли почувствовать на себе общий успех. Но это не значит, что мы должны враждовать друг с другом и как общество замкнуться в себе. Новому правительству следует быть амбициозным и смотреть в будущее, поскольку от сегодняшних решений зависит то, как мы будем жить не только сейчас, но и спустя десятилетия”, — отметил он.