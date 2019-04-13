Реформисты и соцдемы опубликовали основные принципы возможного правительства(29)
Партия реформ и Социал-демократическая партия опубликовали документ, в котором сформулированы основные принципы возможного правительства реформистов и центристов.
Партия реформ и Социал-демократическая партия опубликовали документ, в котором сформулированы основные принципы возможного правительства реформистов и центристов.
”Президент Керсти Кальюлайд в прошлую пятницу предложила мне сформировать правительство. Согласно Конституции, я должна выступить перед Рийгикогу с докладом об основах формирования правительства, и я сделаю это в понедельник. В этом документе как раз содержатся принципы, из которых бы исходило наше правительство”, — сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.
По словам лидера социал-демократов Евгения Осиновского, Эстония за последние почти три десятка лет прошла невероятный путь развития, и предпосылкой для этого были свободное общество и разделение европейских ценностей.
”Не все смогли почувствовать на себе общий успех. Но это не значит, что мы должны враждовать друг с другом и как общество замкнуться в себе. Новому правительству следует быть амбициозным и смотреть в будущее, поскольку от сегодняшних решений зависит то, как мы будем жить не только сейчас, но и спустя десятилетия”, — отметил он.
”В понедельник каждый депутат Рийгикогу будет иметь возможность определиться со своей позицией и решить, что будет способствовать развитию Эстонии — ценности, на которые опирается коалиция центристов, EKRE и Isamaa, или же предложенные нами принципы. Все депутаты свободны в своем мандате. У каждого депутата на этих выходных есть время прислушаться к своим избирателям и к своей совести, и ответить себе на вопрос, как то или иное решение повлияет на будущее Эстонии”, — подчеркнула Кая Каллас.
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