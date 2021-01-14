Реформисты и центристы выступили с совместным политическим заявлением: на чем будет основана внутренняя и внешняя политика Эстонии?

Коалиционные партнеры, начиная переговоры, исходят из следующих принципов.
1. Выступаем за политическую культуру, которая обращена в будущее и относится с уважением ко всем общественным группам, а также за государственное управление, которое опирается на конституционную власть.
2. Эстония — отличная маленькая страна, которая поддерживает всех людей и их желаниереализовать себя и внести вклад в развитие Эстонии.
3. Исходим из общих интересов эстонского государства и народа, принципов права и справедливости. Эстония — правовое государство, где все процессы принятия общественных решений являются максимально прозрачными.
4. Считаем важным уменьшение социального, экономического и регионального неравенства, а также улучшение благосостояния и здоровья каждого человека.
5. Будем бороться за права всех людей Эстонии, включая меньшинства, а также уважаем неприкосновенность частной жизни.
6. Центральным пунктом безопасности и внешней политики Эстонии является членство в Европейском союзе, НАТО и ООН, активное продвижение интересов Эстонии как в международных организациях, так и в двусторонних отношениях.
7. Продолжим играть активную роль в выполнении климатических целей Европейского союза, будем работать во имя того, чтобы использовать различные средства ЕС для максимально быстрого проведения "зеленого" и "цифрового" поворота, который охватит всех жителей Эстонии и все регионы.
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