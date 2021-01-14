Реформисты и центристы выступили с совместным политическим заявлением: на чем будет основана внутренняя и внешняя политика Эстонии?

Коалиционные партнеры, начиная переговоры, исходят из следующих принципов.

1. Выступаем за политическую культуру, которая обращена в будущее и относится с уважением ко всем общественным группам, а также за государственное управление, которое опирается на конституционную власть.

2. Эстония — отличная маленькая страна, которая поддерживает всех людей и их желаниереализовать себя и внести вклад в развитие Эстонии.

3. Исходим из общих интересов эстонского государства и народа, принципов права и справедливости. Эстония — правовое государство, где все процессы принятия общественных решений являются максимально прозрачными.

4. Считаем важным уменьшение социального, экономического и регионального неравенства, а также улучшение благосостояния и здоровья каждого человека.

5. Будем бороться за права всех людей Эстонии, включая меньшинства, а также уважаем неприкосновенность частной жизни.

6. Центральным пунктом безопасности и внешней политики Эстонии является членство в Европейском союзе, НАТО и ООН, активное продвижение интересов Эстонии как в международных организациях, так и в двусторонних отношениях.

7. Продолжим играть активную роль в выполнении климатических целей Европейского союза, будем работать во имя того, чтобы использовать различные средства ЕС для максимально быстрого проведения "зеленого" и "цифрового" поворота, который охватит всех жителей Эстонии и все регионы.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.