Реформисты хотят рассмотреть вопрос о присоединении Эстонии к России? Это одна из их поправок к референдуму о браке

Как пишет Рейнсалу, три члена Партии реформ: Лаанеотс, Круусе и Яансон представили в Рийгикогу проект о проведении народного голосования по присоединению Эстонской Республики к России. "Делая это предложение, члены парламента нарушили клятву депутата Рийгикогу", — пишет Рейнсалу в Facebook.

Рейнсалу убежден, что подобные предложения нельзя обсуждать в Рийгикогу. ”По моему убеждению, не может Рийгикогу даже обсуждать по существу это предложение, ведь даже принимая формально его в производство (в том числе и голосуя ”против”) члены Рийгикогу не могут не нарушить свою должностную присягу”.

Министр иностранных дел считает проект одновременно циничным и непонятным, свое изумление он выражает заглавными буквами.

”Вчера я призвал членов Рийгикогу, которые внесли предложение и нарушили присягу, тихо отозвать свое предложение. К сожалению, этого не произошло, будь то из трусости или высокомерия. Это ставит Рийгикогу в очень серьезную и критическую позицию. Оставим в стороне референдум о браке, мы говорим О НАШЕЙ СТРАНЕ. Мой посыл ясен: ЭТО предложение нельзя ставить на голосование в комиссии Рийгикогу или на пленарном заседании, что немыслимо”, — считает Рейнсалу.

Напомним, что в Рийгикогу сейчас идут жаркие дебаты. EKRE хочет провести референдум о браке. Чтобы замедлить этот проект, оппозиция представила 10 000 поправок на обсуждение парламента. Среди поправок есть уточняющие вопросы: может ли женщина без разрешения мужа выходить на улицу, должно ли быть в Эстонии запрещена езда на машине и прочее. Среди них и вопрос о присоединении Эстонии к России. Это делается для того, чтобы коалиция не провела народное голосование о браке в желаемые сроки.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.