Реформисты хотят перевести русские школы на эстонский язык обучения за три года, но коалиция в этом не заинтересована

У Партии реформ есть конкретная программа по переходу на эстонский язык обучения, которую надо начать еще с детских садов, чтобы гарантировать готовность детей к эстоноязычному обучению в школе.

Что касается основной школы, то в первый год на эстонский язык нужно перевести 1, 5 и 7 классы, во второй год эти же бы дети продолжили учиться на эстонском во 2, 6 и 8 классам, а тем временем новые школьники бы начали эстоноязычное обучение в 1, 5 и 7 классах. Таким образом, к третьему году уже вся бы основная школа перешла на эстонский язык.

Другой, более долгий вариант предусматривает переход на эстонский язык обучения с первого класса, и за девять лет уже вся основная школа училась бы на эстонском языке: в первый год на эстонском учились бы первоклашки, во втором — 1 и 2 классы, в третьем — 1, 2 и 3 класссы и т.д. 1. В более старших классах тем временем увеличили бы объем предметов, которые преподаются на эстонском языке.

Согласно видению реформистов, переход образования в Эстонии полностью на эстонский язык начался бы 1 сентября 2020 года.

В противовес реформистам коалиция EKREIKE направила 9 сентября законопроект "об усилении жизнеспособности, развития и изучения эстонского языка", который дает правительство гибкость в принятии решения насчет перехода на эстонский язык обучения и, в сущности, возможность отодвинуть переход на неопределенный срок.