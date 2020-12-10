Реформист: Раймонд Кальюлайд против сегрегации, но не поддерживает равную систему образования на эстонском
Депутат парламента Раймонд Кальюлайд раскритиковал Партию реформ за их желание перевести школы на эстонский язык обучения.
Депутат парламента Раймонд Кальюлайд раскритиковал Партию реформ за их желание перевести школы на эстонский язык обучения.
Социал-демократ Раймонд Кальюлайд написал в своем Facebook: "Есть ежегодная традиция в парламенте. Каждый год Партия реформ предлагает законопроект о закрытии русскоязычных школ.. И каждый год я голосую против. Можно подумать, что это серьезный вопрос, который серьезно обсуждается. Последнее предложение Партии реформ было очень ”подробным” — 1006 знаков с пробелами. Скриншот — это весь законодательный проект. Повторяю: это не резюме, это законодательный проект. Проект не прошел".
RusDelfi отправил запрос в Партию реформ. Действительно ли это весь законопроект? Почему они хотят перевести школы на эстонский язык обучения?
"Вызывает недоумение тот факт, что депутат, перешедший из одной партии в другую в том числе и по причине протеста против сегрегации, не поддерживает единую, равную для всех систему образования", — ответил практикующий педагог, глава Ида-Вируского отделения Партии Реформ Марис Тоомел.
По его мнению, система образования в ЭР должна быть единой, равной для всех и на государственном языке. "Общее обучение на государственном языке по окончании школы ставит всех в равные условия, гарантирует в будущем конкурентоспособность и возможность реализовать себя. К сожалению, ”благодаря” нынешней власти мы имеем ”параллельные миры” эстоноязычных и русскоязычных школ, и это, несомненно, препятствует полноценному будущему наших детей и ставит крест на их возможностях", — считает педагог.
"Согласно законопроекту, который должен был дать задание правительству, переход должен был начаться с детского сада (со ступени дошкольного образования) и должен быть осуществлён к 2024 году. Это, в свою очередь, создаст условия для введения единой для всех системы общего образования (школьной ступени) на государственном языке к 2030 году. Кроме того, государство в сотрудничестве с местным самоуправлением предоставит молодежи с другим родным языком возможность при желании изучать родные язык и культуру", — резюмирует реформист Тоомел.
Как отметила пресс-служба Партии реформ, указанный Кальюлайдом документ — лишь законопроект, предложение. На сайте Рийгикогу можно найти пояснительную записку к законопроекту. Получается, что написал Кальюлайд — не совсем правда. Да, реформисты хотят перевести все школы на эстонский язык обучения, но указанный им лист — не весь законопроект.
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