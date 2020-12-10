Реформист: Раймонд Кальюлайд против сегрегации, но не поддерживает равную систему образования на эстонском

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд написал в своем Facebook: "Есть ежегодная традиция в парламенте. Каждый год Партия реформ предлагает законопроект о закрытии русскоязычных школ.. И каждый год я голосую против. Можно подумать, что это серьезный вопрос, который серьезно обсуждается. Последнее предложение Партии реформ было очень ”подробным” — 1006 знаков с пробелами. Скриншот — это весь законодательный проект. Повторяю: это не резюме, это законодательный проект. Проект не прошел".

RusDelfi отправил запрос в Партию реформ. Действительно ли это весь законопроект? Почему они хотят перевести школы на эстонский язык обучения?

"Вызывает недоумение тот факт, что депутат, перешедший из одной партии в другую в том числе и по причине протеста против сегрегации, не поддерживает единую, равную для всех систему образования", — ответил практикующий педагог, глава Ида-Вируского отделения Партии Реформ Марис Тоомел.

По его мнению, система образования в ЭР должна быть единой, равной для всех и на государственном языке. "Общее обучение на государственном языке по окончании школы ставит всех в равные условия, гарантирует в будущем конкурентоспособность и возможность реализовать себя. К сожалению, ”благодаря” нынешней власти мы имеем ”параллельные миры” эстоноязычных и русскоязычных школ, и это, несомненно, препятствует полноценному будущему наших детей и ставит крест на их возможностях", — считает педагог.

"Согласно законопроекту, который должен был дать задание правительству, переход должен был начаться с детского сада (со ступени дошкольного образования) и должен быть осуществлён к 2024 году. Это, в свою очередь, создаст условия для введения единой для всех системы общего образования (школьной ступени) на государственном языке к 2030 году. Кроме того, государство в сотрудничестве с местным самоуправлением предоставит молодежи с другим родным языком возможность при желании изучать родные язык и культуру", — резюмирует реформист Тоомел.

Как отметила пресс-служба Партии реформ, указанный Кальюлайдом документ — лишь законопроект, предложение. На сайте Рийгикогу можно найти пояснительную записку к законопроекту. Получается, что написал Кальюлайд — не совсем правда. Да, реформисты хотят перевести все школы на эстонский язык обучения, но указанный им лист — не весь законопроект.