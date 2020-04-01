Реформист Кристен Михал вступил в ряды центристов? Теперь мы знаем, кому вручить приз за худшую первоапрельскую шутку

"Для этого Михалу не нужно вступать в Центристскую партию, но те, кто принимают решения, должны иметь мудрость выслушать и других (политиков — прим. RusDelfi), например, в своем родном городе. В Таллинне я уже ощущаю поиск точек соприкосновения, но в стране в целом эта тенденция только в зародыше", — добавил депутат Рийгикогу и член Таллиннского горсобрания.

RusDelfi поинтересовался у авторов "пресс-релиза", уместно ли во время чрезвычайного положения отправлять подобного рода сообщения СМИ. Советник во фракции Центристской партии в парламенте Катрин Иосуа, от которой RusDelfi получил это сообщение, подтвердила, что это шутка.

"Если помечать шутки тегом "шутка", то это как-то не очень смешно, наверное. Но чувство юмора у каждого своё, тут мы с вами согласны. Мы считаем, что юмор — это то, что помогает людям всегда, а особенно в тяжёлые времена. Именно эту цель и преследовали авторы пресс-релиза — заставить людей улыбнуться в это непростое время.

И коалиция, и оппозиция вместе работают ради общей цели — смягчения эффекта от экономического кризиса и предотвращения масштабной эпидемии. Парламент и правительство в срочном порядке вырабатывают пакет экономических мер, депутаты парламента жертвуют часть зарплаты на борьбу с кризисом. Мы рассчитываем, что вместе кризис удастся преодолеть, но не хотелось бы провести ближайший месяц, читая только грустные новости", — подчеркнула она.

Кристен Михал вступил в Партию реформ 21 ноября 1996 года, когда ему был 21 год.

Пресс-сообщение в полном объеме:

Кристен Михал вступил в Центристскую партию

Известный политик, реформист Кристен Михал покинул Партию реформ и вступил в ряды Центристской партии.

Настало время провести работу над ошибками — так пояснил Михал свое решение. ”Я благодарю всех коллег, бывших однопартийцев. Люди и раньше уходили из Партии реформ в Центристскую партию, теперь мне это кажется вполне логичным. Сегодня утром я вдруг осознал, что именно сейчас я созрел для этого важного шага”, — сказал Михал.

По словам Михала, окончательно укрепили его в решении свежие данные о популярности партий, показывающие резкое снижение рейтингов Партии реформ и рост народной любви к Центристской партии в течение последних пяти недель. „В оппозиции мы не делаем ничего осмысленного, нет возможности предпринимать реальные шаги. Поэтому, хотим мы того или нет, остается только критиковать коалицию, причём поводов для критики с каждым днём всё меньше. Сейчас именно то время, когда нужно положить конец всем разногласиям, поэтому я призываю своих бывших однопартийцев вступать в ряды центристов”, — сказал Михал.