Реформист Калле Паллинг уходит из политики

Паллинг проработал депутатом 12 лет и теперь переходит в частный сектор.

Политик отметил, что об уходе из политики впервые задумался осенью 2016 года, и к сегодняшнему дню вследствие всего, что происходило внутри и вокруг партии, ”искры погасли” и он полностью ”перегорел”.

”Мне нужно сменить обстановку. И не потому, что где-то проще и легче. Но по крайней мере я начну все с чистого листа, и это неизбежность”, — сказал реформист.

Несмотря на то, что Паллинг уходит из Рийгикогу, он решил не покидать партию. Также он останется в должности председателя Харкуского волостного собрания.