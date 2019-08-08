Реформист Калле Паллинг уходит из политики

Реформист Калле Паллинг, который пришел в политику в 2007 году, меняет сферу деятельности. В качестве основных причин он приводит напряжение внутри партии и неполученное министерское кресло.
Паллинг проработал депутатом 12 лет и теперь переходит в частный сектор.
Политик отметил, что об уходе из политики впервые задумался осенью 2016 года, и к сегодняшнему дню вследствие всего, что происходило внутри и вокруг партии, ”искры погасли” и он полностью ”перегорел”.
”Мне нужно сменить обстановку. И не потому, что где-то проще и легче. Но по крайней мере я начну все с чистого листа, и это неизбежность”, — сказал реформист.
Несмотря на то, что Паллинг уходит из Рийгикогу, он решил не покидать партию. Также он останется в должности председателя Харкуского волостного собрания.
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Какой праздник отмечают 8 августа и что нельзя делать в этот день
Вербер умерла от той же болезни, что и Началова
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы