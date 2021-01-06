Референдум по вопросу брака: коалиция нашла способ противодействовать тактике оппозиции

Как уже сообщалось, оппозиция после первого чтения представила к законопроекту более 9 000 поправок с тем, чтобы затормозить производство. Сегодня конституционная комиссия провела внеочередное заседание, чтобы обсудить, каким образом рассматривать поправки.

После двухчасовой дискуссии комиссия решила, что каждому, кто вносил поправки, будет предоставлено для выступления пять минут. Тем, кто представил 100 и более поправок, дадут 7 минут. Социал-демократической партии, которая подала 5800 поправок, дадут для их представления 15 минут.

"Я считаю, что у любой обструкции должны быть границы, парламент должен иметь возможность работать", — сказал председатель комиссии Анти Пооламетс (EKRE).

Депутаты от оппозиции считают, что сегодняшнее решение комиссии ограничить время выступления для докладчиков противоречит регламенту работы Рийгикогу — у выступающих должно быть время для пояснений по каждой поправке.

"Решение комиссии — полный абсурд", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя комиссии Лаури Ляэнеметс (СДПЭ).

Комиссия приняла сегодня также решение направить законопроект о референдуме на второе чтение 13 января.

Первое чтение проект прошел в Рийгикогу 14 декабря. Предполагается, что референдум по вопросу брака состоится 18 апреля.