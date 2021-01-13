Референдум о браке отменяется? Юри Ратас: это должна решить новая коалиция

В начале инфочаса премьер-министр сообщил Рийгикогу об отставке Правительства Республики.

Член Рийгикогу Индрек Саар спросил премьер-министра, необходимо ли организовывать референдум по вопросу брака в сложившейся ситуации и не идет ли речь о незаконном проекте постановления.

”Политическая ситуация за ночь кардинально изменилась, — сказал Ратас. — Согласно закону, если правительство ушло в отставку, оно в принципе не должно больше вести производство по столь крупным политическим инициативам, — и это, на мой взгляд, правильно. Этот вопрос — вести производство или нет — должна решить новая коалиция”. Ратас также подчеркнул, что, по его оценке, референдумов в периоды между выборами могло бы быть значительно больше.

”Мы должны выступать за то, чтобы разные семейные модели в Эстонии были защищены”, — сказал премьер-министр. По словам Ратаса, не хватает прикладных актов к Закону о сожительстве. Также, в понятие гражданского союза не внесена полная правовая ясность. ”Если мы говорим, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной, мы на деле также должны поднять вопрос о защите других моделей семьи здесь, в зале Рийгикогу”, — сказал он.

Перейдя к вопросу о производстве по проекту о референдуме, Ратас подчеркнул, что Рийгикогу должен иметь возможность вести производство по разным политическим инициативам и принимать демократические решения. Премьер-министр также отметил, что, по его мнению, представление к проекту поправок, не помогающих улучшить его содержание и препятствующих производству, — неправильное решение. По словам Ратаса, процесс производства по проекту необходимо тщательно проанализировать. Необходимо решить, что именно изменить в Законе о регламенте и порядке работы Рийгикогу, чтобы работа парламента не была нарушена.

Йоко Алендер спросила премьер-министра о вакцинации работников передовой линии. Она спросила, входят ли в эту группу учителя школ и детских садов, а также хватает ли вакцин.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день вакцинировать планируется в первую очередь работников системы здравоохранения, попечительских учреждений, проживающих в домах престарелых людей, а также людей в возрасте старше 70 лет и людей с определенными диагнозами. Он отметил, что цель — вакцинировать работников здравоохранения в течение января. По оценке Ратаса, после завершения вакцинации в медицинских учреждениях и домах призрения начнется вакцинация работников сферы образования, полиции и спасательной службы. По его словам, вакцинация должна начаться в определенных сферах частного сектора. Вакцины также будут предложены тем, кто ввиду своей деятельности ежедневно общается с большим количеством людей и поэтому более подвержен риску заболевания. Это, например, кассиры в магазинах.