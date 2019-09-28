Редкая находка: ученые узнали, какими мечами воевали в Эстонии викинги

Археолог и хранитель коллекции нумизматики научного собрания археологии Таллиннского университета Маури Киудсоо сказал, что расположенные всего в 80 метрах друг от друга находки, относящиеся к середине X века, с большой вероятностью являются кенотафами — надгробными памятниками людям, похороненным в другом месте.

Находки из Рявала являются крупнейшими из найденных в Эстонии собраниями фрагментов оружия эпохи викингов, но, по словам Киудсоо, важнее то, что по рукоятям мечей можно точнее определить, в какое время на территории Эстонии использовались мечи того или иного типа, и уточнить, когда в Эстонии использовались обоюдоострые мечи типа H.

По словам Киудсоо, эти находки впервые подтверждают, что мечи типа H использовались на территории Эстонии и в X веке.