Редкая находка: ученые узнали, какими мечами воевали в Эстонии викинги

В конце прошлого года на побережье Северной Эстонии на территории древнего уезда Рявала было обнаружено около ста фрагментов мечей викингов, в том числе редких для этого региона типов, передает rus.err.ee.
Археолог и хранитель коллекции нумизматики научного собрания археологии Таллиннского университета Маури Киудсоо сказал, что расположенные всего в 80 метрах друг от друга находки, относящиеся к середине X века, с большой вероятностью являются кенотафами — надгробными памятниками людям, похороненным в другом месте.
Находки из Рявала являются крупнейшими из найденных в Эстонии собраниями фрагментов оружия эпохи викингов, но, по словам Киудсоо, важнее то, что по рукоятям мечей можно точнее определить, в какое время на территории Эстонии использовались мечи того или иного типа, и уточнить, когда в Эстонии использовались обоюдоострые мечи типа H.
По словам Киудсоо, эти находки впервые подтверждают, что мечи типа H использовались на территории Эстонии и в X веке.
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