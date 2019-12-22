Редактор газеты: Март Хельме вскоре подаст в отставку с поста главы МВД

По словам Карнау, которые он произнес в воскресенье, 22 декабря, в эфире Raadio 2, цена того, что правительство не развалилось из-за очередных высказываний Хельме, заключается в том, что лидер EKRE вскоре покинет пост министра внутренних дел и вернется в Рийгикогу, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Напомним, что две недели назад министр внутренних дел в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром, и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

После этих высказываний оппозиция представила в Рийгикогу на голосование вотум недоверия, но он провалился.