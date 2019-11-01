01.11.2019, 14:19
Редакция Postimees пытается освободиться от главного редактора?
В редакции Postimees в 13 часов началось большое собрание, темой которого является состав редакции и содержание газеты.
В редакции Postimees в 13 часов началось большое собрание, темой которого является состав редакции и содержание газеты.
Насколько стало известно Delfi, редакция газеты пытается освободиться от нынешнего главного редактора Пеэтера Хельме, имеющего консервативные взгляды.
Исполняющий обязанности председателя правления Postimees Grup Андрус Раудсалу подтвердил проведение собрания, но отказался сообщать, что именно там обсуждается.
"Когда будет нужно, вы всё узнаете", - сказал Раудсалу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
Убивает без разбора: почему запретили шиповник
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге
Новое ЧП в ереванском зоопарке: собаки загрызли муфлонов