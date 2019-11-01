01.11.2019, 14:19

Редакция Postimees пытается освободиться от главного редактора?


Фред Пюссь
EST
Postimees
PostimeesFoto: Tiit Blaat

В редакции Postimees в 13 часов началось большое собрание, темой которого является состав редакции и содержание газеты.

Насколько стало известно Delfi, редакция газеты пытается освободиться от нынешнего главного редактора Пеэтера Хельме, имеющего консервативные взгляды.

Исполняющий обязанности председателя правления Postimees Grup Андрус Раудсалу подтвердил проведение собрания, но отказался сообщать, что именно там обсуждается.

"Когда будет нужно, вы всё узнаете", - сказал Раудсалу.

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