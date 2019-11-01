Редакция Postimees пытается освободиться от главного редактора?

Насколько стало известно Delfi, редакция газеты пытается освободиться от нынешнего главного редактора Пеэтера Хельме, имеющего консервативные взгляды.

Исполняющий обязанности председателя правления Postimees Grup Андрус Раудсалу подтвердил проведение собрания, но отказался сообщать, что именно там обсуждается.

"Когда будет нужно, вы всё узнаете", - сказал Раудсалу.