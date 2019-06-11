Рецепты на лекарства теперь можно продлить прямо в аптеке, но услуга — платная

Согласно аудиту Госконтроля, примерно половина посетителей отделений экстренной медицины (EMO) обращаются туда без обоснованной причины и одна из наиболее частых таких причин — именно продление рецептов.

По словам руководителя по развитию услуг Benu Apteek Марии Отса, в аптеках двольно часто возникает ситуация, когда пациенты вдруг замечают, что действие их рецептов закончились. ”К тому же этот момент приходит или когда уже время близко к вечеру, или же на выходных, когда семейные врачи недоступны. Но при этом нужно срочно получить таблетки для ребенка или что-то иное весьма неотложное”, — пояснила Отса.

К системе продления рецептов MinuDoc присоединились семейные врачи, которые могут продлить рецепт после знакомства с дигитальной историей болезни клиента и для медикаментов с непсихотропным действием. Новаторская система согласована с высокими требованиями по оказанию медицинских услуг, одно из которых — это аутентификация человека и знакомство с информацией о его здоровье.