Рецепты на лекарства теперь можно продлить прямо в аптеке, но услуга — платная
Benu apteek запускает пилотный проект, который дает возможность посетителям не покидая аптеки продлить те рецепты, действие которых уже закончилось.
Benu apteek запускает пилотный проект, который дает возможность посетителям не покидая аптеки продлить те рецепты, действие которых уже закончилось.
Согласно аудиту Госконтроля, примерно половина посетителей отделений экстренной медицины (EMO) обращаются туда без обоснованной причины и одна из наиболее частых таких причин — именно продление рецептов.
По словам руководителя по развитию услуг Benu Apteek Марии Отса, в аптеках двольно часто возникает ситуация, когда пациенты вдруг замечают, что действие их рецептов закончились. ”К тому же этот момент приходит или когда уже время близко к вечеру, или же на выходных, когда семейные врачи недоступны. Но при этом нужно срочно получить таблетки для ребенка или что-то иное весьма неотложное”, — пояснила Отса.
К системе продления рецептов MinuDoc присоединились семейные врачи, которые могут продлить рецепт после знакомства с дигитальной историей болезни клиента и для медикаментов с непсихотропным действием. Новаторская система согласована с высокими требованиями по оказанию медицинских услуг, одно из которых — это аутентификация человека и знакомство с информацией о его здоровье.
Продление рецептов осуществляется в звукоизолированном киоске, где посетитель аптеки может нажимая на экран ввести необходимую информацию — свои данные, действующее вещество и т.д. — и после этого ходатайство о продлении рецепта направляется к врачу посредством интернета. В течение четверти часа человек получит на свой телефон СМС с подтверждением о продлении или же с причиной, по которой продление невозможно.
По словам Марии Отса, у удаленной клиники есть и функция видеозвонка, которая позволят общаться с врачом с глазу на глаз и получить консультацию как на эстонском, русском, так и на английском языках. ”Интегрированная вместе с аптечными услугами первичная консультация — это то направление, которым мы хотим улучшить доступность решения простых проблем здравоохранения, что в свою очередь уменьшит нагрузку на отделения экстренной медицины и семейных врачей”, — пояснила Отса.
Уникальное в масштабе Северных стран решение взято в использование Benu apteek в сотрудничестве с платформой виртуальной клиники Minudoc.ee. Помимо быстрого и удобного продления рецептов, в приватном киоске можно благодаря видеозвонку получить консультацию семейного врача и по деликатным темам. Консультации доступны на эстонском, русском и на английском языках.
Услуга продления рецептов стоит 5 евро. Пилотный проект запущен в Benu apteek в Старом городе Таллинна по адресу Айа, 7.
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