"Ребята, там стреляли хлопушками, а еда была расфасована по пакетикам". Отзывы о съемках у Нолана в Горхолле продолжают поступать!

Она ссылается на эти два материала: первый и второй.

"Я не видела, чтобы кому-то оказывали мед.помощи из-за того, что гильза попала в лицо. Ребята, там стреляли хлопушками. Вы сами-то осознаете,что пишете? Кстати, медики подходили по первому требованию ко всем, даже пластыри приносили для тех, кто пришел в неправильной обуви.

За еду никто не дрался! Все было расфасовано по пакетикам, вечером разложено в коробках и по всей территории.

В туалеты всех пускали, но не в те моменты, когда начиналась съемка, а в паузах. Извините, но априори ты за 15 часов не сможешь вытерпеть, сходив в туалет один раз, глупость. Тем более, что во время обеда тоже такая возможность была. Воду надо пить не залпом, а маленькими глотками!

Еда была нормальная. Опять же, изначально было оговорено, что кормить будут, но если есть предпочтения, то предлагалось принести еду с собой. Утром всех встретили завтраком, а также было предложено что-то для перекуса. Конечно, у всех вкусы разные и всем не угодишь. Но это "полевые условия" и к этому надо относиться с пониманием, а не выливать ушат грязи только потому, что кому-то не понравился холодный салат из риса.

Да, никто не ожидал, что это действие продлится настолько долго. Но, поверьте, это того стоило!