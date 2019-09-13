"Ребята, очнитесь! Эстония катится обратно в социализм". Олег Осиновский — о сыне, экономике в стране и скандалах в Латвии и Литве

- У вас есть способность становиться жертвой внутриполитических игр наших соседей. В латвийском суде еще не завершился процесс, где вас обвиняют в даче взятки бывшему руководителю Латвийской железной дороги. Как вы думаете, каким образом закончится эта история?

- Надеемся, что завершим судебный процесс в марте-апреле следующего года. Пройдет уже пять лет. Сначала суд первой инстанции, потом апелляция, то мы недовольны, то прокурор… Я не вижу, о чем здесь дискутировать. Когда шло следствие, я не понимал, почему они взялись за меня. Когда мы получили все материалы, было ясно, что я к этому делу не имею никакого отношения. Теперь остались чисто процедурные вопросы. И ходим, ходим, ходим в суд, потому что там должны быть все участники процесса.

- Насколько вы как предприниматель довольны тем, что происходит сейчас в нашей экономике?

- Я вообще недоволен тем, что происходит. Но я не был доволен и во времена предыдущего правительства. У нас идет ползучая национализация, государство постепенно вмешивается в экономику и находит все больше возможностей для овладения ею. После предыдущего правительства у нас полностью пропала конкуренция в энергетике. У нас сейчас почти нет частных производителей электричества, есть только Eesti Energia, потому что государство овладело энергорынком. У нас нет конкуренции на железной дороге. В Латвии два частных оператора, у нас — ноль. Мы движемся в сторону государственного капитализма или социалистической экономики, что по существу одно и то же. Это заставляет беспокоиться.

Министр экономики Таави Аас говорит, что хочет построить за 600 000 евро завод по производству сланцевого масла. Если бы министр такое сказал лет 20 назад, то тут же ушел бы в отставку. Почему производством сланцевого масла должны заниматься учитель или врач? Если частные предприниматели желают, то пусть строят что хочешь. В Eesti Energia работают такие же госчиновники. Формально у Eesti Energia и государства — разные кошельки, но по существу же один. Они говорят, что должны построить завод, чтобы повысить прибыльность Eesti Energia. Слушайте, но это же чистый социализм!

[…]

Я искренне надеюсь, что политики начнут когда-то заниматься приватизацией. Потому что есть еще одна проблема: если все отрасли экономики связаны с государством, то ни один частный предприниматель не станет ничего делать, потому что ты не можешь конкурировать с государственными компаниями. Госпредприятия не интересует прибыльность или рентабельность, они могут выставить какие угодно цены, потому что у них есть государственная поддержка. Частный предприниматель умрет, потому что госпредприятие убивает всю отрасль экономики. Государству было бы правильным уйти из всех сфер экономики. Мы же поступаем наоборот — увеличиваем инвестиции в госкомпании.

Это те вопросы, которые меня злят. Я бы сказал правительству: "Ребята, очнитесь! Что вы делаете? Вы же строите социализм". Скоро у нас появятся государственные парикмахерские и рестораны.

- Алкогольные акцизы, которые увели деньги в Латвию, были повышены под руководством вашего сына предыдущим правительством. Вы считаете это ошибкой?

- Считаю ошибкой способ, как это было сделано. Такое впечатление, что социал-демократы не знают свой народ. Кажется, что они знают только свой электорат. Их избиратели — интеллигенция, которая читает книги, говорит на нескольких языках, не плюёт на улице и знает точно, как нужно жить. Но в стране живут также люди, у которых цель в жизни — купить бутылку водки и напиться. Об этих людях социал-демократы не думают. А ведь надо думать! Потому что все люди разные. Это не означает, что по утрам нужно организовывать подвоз бесплатной водки, но повышение акцизов не было сделано правильно. В любом случае, они неверно оценили ситуацию.

- Вы как отец разочарованы тем, что ваш сын состоит не в любимой партии предпринимателей — Партии реформ, а стал социал-демократом?

- Процитировал бы здесь Уинстона Черчилля: если ты в молодости не поддерживаешь левую политику, у тебя нет сердца. А если в старости ты не поддерживаешь правых, то у тебя нет мозгов и ума. Поэтому предполагаю, что в молодости он хочет быть идеалистом, социалистом. Он считает, что мир — идеален, и если привнести в него социалистические идеи, то люди станут счастливыми. В реальности социализм не делает людей счастливыми, а наоборот — делает несчастными. Неравенства становится еще больше, и ситуация — всё хуже. Это мое мнение, но он так не считает. Хотя допускаю, что с возрастом человек становится более консервативным. И приходят новые молодые левые политики. Так жизнь и идёт. Поэтому если говорить о партии, то он в правильном месте. Но чем старше будет становиться, тем более будет, надеюсь, смещаться вправо.