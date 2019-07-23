"Ребенок порезал руку о стекло, когда играл в песке". Асоциалы рынка Паэ бьют бутылки на детской площадке

Стекла, которые, скорее всего, ранили мальчика — от разбитых бутылок после водки, считает она. "Этих, простите, алкашей, прогнали с рынка Паэ, теперь они ищут, где присесть. На детских площадках как раз скамейки. Они пьют там постоянно", — пояснила жительница Ласнамяэ. — Как мама могу сказать, что дети часто кушают песок, поэтому грязные площадки особенно опасны".

Председатель товарищества дома на Пунане, 31, которое ответственно за эту площадку, Андрей Пирюков, говорит, что фирма по договору должна обслуживать территорию каждый день. "Но они не успевают, - констатирует Андрей. - Они не могут совладать с таким наплывом "зомби". Мы их гоняем, а они возвращаются. Здесь рядом казино, бары, алкогольные магазины. Выпивают постоянно".

Punane 31 Foto: Madis Veltman

Об асоциалах возле рынка Паэ как никто знает старший инспектор МуПо Василий Бринзей. Он помогал разбираться в проблемах рынка Паэ нашему корреспонденту Роману Старапопову. В конце мая на RusDelfi об этом вышел видеорепортаж. Там было все плохо.

"Ситуация немного улучшилась. По нашим данным, к середине июля, можно сказать, что там их стало меньше. Возле рынка выпивают все меньше", — подчеркнул он.

Получается, после рейдов, штрафов и задержаний, многие стали "прятаться" рядом с рынком. Детская площадка на Пунане — логичное (хоть и незаконное) для этого место. Там есть скамейка, забор, создается иллюзия уюта. Вот только страдают не только жильцы от криков и драк, но теперь и дети - из-за мусора и стекол.

Punane 31 Foto: Madis Veltman

Все остальные площадки в Паэ — тоже опасные для детей, утверждает Ирен. Ближайший вариант для игры с детьми — парк Паэ, но там нужно "ждать несколько минут, чтобы ребенок съехал с горки, так как туда приходят со всех домов". Вариантов остается мало. Как отмечают родители, нужны новые, чистые площадки. За ними готовы следить, "только дайте инвентарь: лопату, краску, мешки, грабли".

Как добавил инспектор МуПо Бринзей, реновирование рынка и строительство новой дороги в Паэ — может помочь, так как у торговой точки будут дополнительные охранники. Да и в целом, атмосфера станет приятнее.