"Ребенок порезал руку о стекло, когда играл в песке". Асоциалы рынка Паэ бьют бутылки на детской площадке

Война с пьянством возле рынка Паэ не закончилась. Порталу RusDelfi стали известны новые последствия постоянных посиделок с алкоголем в столичном микрорайоне.
Соседи утверждают, что на детской площадке регулярно употребляют спиртное, курят, шумят, мусорят и бьют стекло. Один мальчик уже порезал руку в песочнице. Скорее всего, туда бросили осколок от бутылки.
В воскресенье Татьяна написала в Facebook: "Вечером ребенок играл в песке и разрезал руку. Рана глубокая, в скорой помощи наложили швы. Чем порезался — не нашли. Будьте аккуратнее, а лучше вообще не пускать туда детей". Речь идет о детской площадке перед домом на Пунане, 31.
В комментарии посыпалась критика: "Ужас какой-то", "Не район, а одна чернуха этот Ласнамяэ, за 40 лет ничего не изменилось. На*** съезжаю в этом году". "Там прошлой ночью какой-то молодняк тусил, но, уверен, колющее-режущее там уже давно".
После публикации неравнодушные жители микрорайона Паэ сами расчистили песок. Инициатором выступили жители соседнего дома Рената, Владимир и Антон. "Попросили лопаты, грабли, втроем расчистили песок. Там были стекла, окурки, игрушки, фантики, батарейки. Вопрос нужно было решать самим и сразу. Или даже вчера. Внутреннее чувство подсказывало, что если бы не мы, то так ничего бы и не изменилось", — сказала Ирен журналисту RusDelfi.
Стекла, которые, скорее всего, ранили мальчика — от разбитых бутылок после водки, считает она. "Этих, простите, алкашей, прогнали с рынка Паэ, теперь они ищут, где присесть. На детских площадках как раз скамейки. Они пьют там постоянно", — пояснила жительница Ласнамяэ. — Как мама могу сказать, что дети часто кушают песок, поэтому грязные площадки особенно опасны".
Председатель товарищества дома на Пунане, 31, которое ответственно за эту площадку, Андрей Пирюков, говорит, что фирма по договору должна обслуживать территорию каждый день. "Но они не успевают, - констатирует Андрей. - Они не могут совладать с таким наплывом "зомби". Мы их гоняем, а они возвращаются. Здесь рядом казино, бары, алкогольные магазины. Выпивают постоянно".
Об асоциалах возле рынка Паэ как никто знает старший инспектор МуПо Василий Бринзей. Он помогал разбираться в проблемах рынка Паэ нашему корреспонденту Роману Старапопову. В конце мая на RusDelfi об этом вышел видеорепортаж. Там было все плохо.
"Ситуация немного улучшилась. По нашим данным, к середине июля, можно сказать, что там их стало меньше. Возле рынка выпивают все меньше", — подчеркнул он.
Получается, после рейдов, штрафов и задержаний, многие стали "прятаться" рядом с рынком. Детская площадка на Пунане — логичное (хоть и незаконное) для этого место. Там есть скамейка, забор, создается иллюзия уюта. Вот только страдают не только жильцы от криков и драк, но теперь и дети - из-за мусора и стекол.
Все остальные площадки в Паэ — тоже опасные для детей, утверждает Ирен. Ближайший вариант для игры с детьми — парк Паэ, но там нужно "ждать несколько минут, чтобы ребенок съехал с горки, так как туда приходят со всех домов". Вариантов остается мало. Как отмечают родители, нужны новые, чистые площадки. За ними готовы следить, "только дайте инвентарь: лопату, краску, мешки, грабли".
Как добавил инспектор МуПо Бринзей, реновирование рынка и строительство новой дороги в Паэ — может помочь, так как у торговой точки будут дополнительные охранники. Да и в целом, атмосфера станет приятнее.
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