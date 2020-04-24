24.04.2020, 08:08

Развязки, которых стоит избегать: один и тот же перекресток третий год подряд остается самым опасным в Эстонии


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Развязки, которых стоит избегать: один и тот же перекресток третий год подряд остается самым опасным в Эстонии
Aldo Luud / Õhtuleht

Круговой перекресток Рийа В Тарту уже последние три года является самым опасным местом дорожного движения в Эстонии. Согласно статистическим данным Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), за год на круговом перекрестке Рийа произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, и общий ущерб от них составил 190 тысяч евро.

”Несмотря на чрезвычайное положение и сопутствующее ему общее снижение интенсивности транспортного потока в Эстонии, число несчастных случаев на круговом перекрестке Рийа не уменьшилось. В марте этого года там произошло 13 случаев, связанных с дорожным страхованием. В прошлом году их было столько же”, — сказала руководитель сферы предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс.

В прошлом году 63 процента несчастных случаев на круговом перекрестке Рийа составляли наезды сзади, а пятую часть — столкновения с участником дорожного движения, движущимся по перекрестной дороге, то есть, другими словами, игнорировалось преимущественное право другого транспортного средства.

”Большая доля как наездов сзади, так и случаев игнорирования преимущественного права движения указывает на то, что на перекрестке имеются проблемы с пропускной способностью. В прошлом году на перекрестках Эстонии было в среднем 47 процентов наездов сзади, 17 процентов столкновений с участником дорожного движения, движущимся по перекрестной дороге, и 16 процентов несчастных случаев при встраивании в ряд”, — пояснила Рейметс.

По словам председателя правления Inges Kindlustus Вольдемара Вайно, только в марте-месяце участниками дорожно-транспортных происшествий на круговом перекрестке Рийа стали шесть клиентов Inges Kindlustus. ”Общая сумма ущербов в марте составила примерно 15 тысяч евро. На этом перекрестке каждый месяц происходит множество несчастных случаев, обуславливающих большой имущественный ущерб. К сожалению, во многих дорожно-транспортных происшествиях на круговом перекрестке Рийа также страдают люди”, — сказал Вайно.

Начиная с 2019 года более 120 несчастных случаев в год происходило также на перекрестке Таммсааре теэ — Рахумяэ теэ — Тонди. Общая сумма ущербов при этом составляла 180 тысяч евро. В прошлом году произошло много несчастных случаев на транспортной развязке у Delta Plaza, перекрестке Таммсааре теэ — Сыпрузе пуйестеэ, транспортной развязке Юлемисте и Сикупилли, перекрестке Кристийне и Эндла — Луйзе — Техника, а также на круговом перекрестке Академиа и Виру.

Что касается загородных перекрестков, то наибольшее число несчастных случаев происходит на круговом перекрестке Юри — 75 случаев в год.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не установлено. Также ФДС занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.

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