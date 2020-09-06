Развеиваем мифы: тест на коронавирус хоть и неприятный, но...

Что пишут?

Множество пользователей социальных сетей делятся фотографиями с подписью на эстонском языке: во время теста на коронавирус палочка проходит через нос до мозга, разрушает гематоэнцефалический барьер, тем самым человек заражается коронавирусом.

Откуда корни?

Об этом пишут на разных языках по всему интернету. Это утверждение разоблачили множество СМИ: BBC, USA Today, Politifact, AP.

Во время теста на коронавирус ватный тампон не достигает носоглотки, даже близко, и не разрушает гематоэнцефалический барьер, окружающий мозг.

Чтобы добраться до мозга через нос и разрушить гематоэнцефалический барьер вокруг мозга, необходимо проникнуть через несколько слоев ткани и кости.

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Но действительно, делать тест на COVID-19 неприятно и немного больно. Delfi спросил у Synlab, можно ли сдать анализы другим способом.

Микробиолог Пауль Наабер объяснил, что изучали возможности анализа через слюну, но они оказались неточными.





Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!