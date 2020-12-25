Разработчик эстонского лекарства от коронавируса: я готов хоть сразу вакцинироваться

Устав сообщил, что сейчас планируется продавать антитела SARS CoV-2 в качестве лекарства. По его словам, эстонский кандидат в лекарство от коронавируса один из лучших, если не самый лучший.

Проведенные во Франции испытания на животных были успешны: эстонское лекарство нейтрализовало коронавирус в хомяках, даже при самой низкой концентрации в 0,1 мг/кг.

Однако то, станет ли эстонский кандидат лекарством, будет решено в результате клинических исследований в Департаменте лекарственных средств.

Для испытаний на людях Icosagen необходимо разработать антитело в соответствии с cGMP — правилами надлежащей производственной практики. Необходимые для этого клеточные линии имеются, но в Эстонии нет завода, где это производить, констатирует Устав.

У предприятия нет нужной суммы для проведения клинических исследований: производство качественного антитела в Швейцарии стоит 3,5 млн евро, а клинические исследования с парой сотен пациентов — еще 5-6 млн евро.

Устав отметил, что фирма попросила государство помочь в создании необходимого завода и на прошлой неделе дела начали двигаться. "Мы работаем во имя точной цели — создать в Эстонии возможность производства биологических лекарств.

На вопрос о том, не являются ли опасными вакцины, разработанные настолько быстро, Устав ответил, что в отношении них поступило столько же данных о клинических исследованиях, сколько и при обычной процедуре разработки вакцины.

Просто в текущих условиях была отброшена в сторону лишняя бюрократия, что значительно сократило время, необходимое для поступления вакцины на рынок, объяснил академик.

"Я не считаю, что эта легкая вакцина несет какую-то прямую опасность", — подчеркнул он.

"Я готов сразу получить укол вакцины, а потом через три недели и второй. Учитывая свой возраст, я предпочитаю вакцину mRNA от Pfizer-BioNTech или Moderna, но и вакцина на основе аденавирусного вектора подойдет, только она кажется чуть менее эффективной, когда дело касается формирования защиты от вируса", — сказал академик.

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