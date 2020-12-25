25.12.2020, 12:16

Разработчик эстонского лекарства от коронавируса: я готов хоть сразу вакцинироваться

 (6)
EST
Mart Ustav, Icosagen
Mart Ustav, IcosagenFoto: Argo Ingver

Тартуское предприятие Icosagen Cell Factory разрабатывает лекарство от коронавируса, которое на данный момент уже успешно прошло испытания на животных. Основатель Icosagen и академик Март Устав рассказал, что будет с эстонским лекарством дальше.

Устав сообщил, что сейчас планируется продавать антитела SARS CoV-2 в качестве лекарства. По его словам, эстонский кандидат в лекарство от коронавируса один из лучших, если не самый лучший.

Проведенные во Франции испытания на животных были успешны: эстонское лекарство нейтрализовало коронавирус в хомяках, даже при самой низкой концентрации в 0,1 мг/кг.

Однако то, станет ли эстонский кандидат лекарством, будет решено в результате клинических исследований в Департаменте лекарственных средств.

Читайте также:

Для испытаний на людях Icosagen необходимо разработать антитело в соответствии с cGMP — правилами надлежащей производственной практики. Необходимые для этого клеточные линии имеются, но в Эстонии нет завода, где это производить, констатирует Устав.

У предприятия нет нужной суммы для проведения клинических исследований: производство качественного антитела в Швейцарии стоит 3,5 млн евро, а клинические исследования с парой сотен пациентов — еще 5-6 млн евро.

Устав отметил, что фирма попросила государство помочь в создании необходимого завода и на прошлой неделе дела начали двигаться. "Мы работаем во имя точной цели — создать в Эстонии возможность производства биологических лекарств.

На вопрос о том, не являются ли опасными вакцины, разработанные настолько быстро, Устав ответил, что в отношении них поступило столько же данных о клинических исследованиях, сколько и при обычной процедуре разработки вакцины.

Просто в текущих условиях была отброшена в сторону лишняя бюрократия, что значительно сократило время, необходимое для поступления вакцины на рынок, объяснил академик.

"Я не считаю, что эта легкая вакцина несет какую-то прямую опасность", — подчеркнул он.

"Я готов сразу получить укол вакцины, а потом через три недели и второй. Учитывая свой возраст, я предпочитаю вакцину mRNA от Pfizer-BioNTech или Moderna, но и вакцина на основе аденавирусного вектора подойдет, только она кажется чуть менее эффективной, когда дело касается формирования защиты от вируса", — сказал академик.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: