Разорванные платья, прессинг, обман. Ради спортивной карьеры ребенка родители творят безумные вещи

По словам опытного тренера, пожелавшего остаться анонимным, такая тенденция зародилась около десяти лет назад и с течением времени проблема только усугубляется. ”Все чаще детей приводят на тренировку не для того, чтобы они развивались и двигались, а для того, чтобы показывали хорошие результаты. Ребенок тренируется с радостью, если подходить к нему играючи, но если требовать только результат, то желание у него пропадает”. Также часто родители ждут достижений от детей, хотя у последних недостаточно способностей и предпосылок для этого.

”Обычное дело, когда средние результаты крайне разочаровывают родителя, и он даже не пытается этого скрывать. Получается, что ребенок усиленно тренируется для соревнований, постоянно испытывает сильный стресс, а когда соревнования начинаются, его от нервного напряжения начинает рвать, так что на паркет он даже не попадает. Ведь он знает, что если займет не такое хорошее место, как хочет мама, то она даст волю эмоциям”.

При этом родителям не обязательно кричать или злится, дети сами осознают, какие большие ожидания у родителей, и достаточно просто того, что они увидят на их лицах разочарование. ”Часто они не умеют поддержать ребенка. Детей надо хвалить, например, за то, ты выступил лучше, чем в прошлый раз”, — отмечает тренер.

Ааве Ханнус отмечает, что в спорте результат зависит не только от самого спортсмена, но и от его конкурентов. ”Дети думают, что они виноваты, что они несут ответственность. Иногда родители даже обижаются на детей, если те не показывают нужные результаты. Например, после соревнований на разговаривают с ребенком. А на следующих соревнованиях ребенок не может сконцентрироваться, поскольку боится”.

Например, в теннисе случается так, что если у ребенка на соревнованиях идет все хорошо, родители на трибуне болеют, а когда что-то не получается, уходят, так как не могут смотреть на это. ”Для ребенка это очень тяжело”, — отмечает Ханнус.

Особенное давление испытывают дети, которые рано достигли успеха. ”В этом случае родители ожидают, что так и будет продолжаться. Но тот факт, что кто-то выигрывает в десятилетнем возрасте, еще не означает, что они будет делать это и дальше”, — говорит она и добавляет, что слишком сильное давление изматывает ребенка.

”Как правило, родители имеют благие намерения, просто они не могут предвидеть последствия”, — добавляет эксперт.

В результате ребенок получает: проблемы с психически здоровьем и социальным развитием, постоянную необходимость соперничать, желание что-то доказывать, физические повреждения и хроническую усталость, вызванную перетренировками.

Существуют виды спорта, где дети начинают тренироваться уже в возрасте трех лет, например, художественные гимнастика, танцевальный спорт. Перетренировки совсем нередки. ”Есть клубы, где 10-12-летние дети тренируются по три-четыре часа шесть дней в недели”, — говорит Сайдла.

По ее словам, родители оказывают давление и на тренеров, чтобы те увеличили нагрузку, лишь бы был результат. Есть тренеры, которые из-за постоянного давления со стороны родителей, просто уходят.

”Они (родители) считают, сколько было дано попыток другому ребенку, сколько кто получает внимания, требуют ответа, почему кто-то получил медаль, а его ребенок нет. Если выступление проходит не очень удачно, они не говорят ребенку ”ничего страшного”, а спрашивают ”что же опять пошло не так?””, — сокрушается тренер.