Разметка дорог в Ласнамяэ в воскресенье создаст помехи автобусам

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Autogrill TÜH müügikioskid Foto: Rauno_Volmar

В воскресенье, 22 сентября, в Ласнамяэ возможны простои продолжительностью до 10 минут автобусов линий 29, 31, 49, 51, 54, 58, 60, 65 и 68 в связи с нанесением разметки на дороги на улицах Кярбери, Линнамяэ и Уссимяэ, сообщает Раэпресс.