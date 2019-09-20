Разметка дорог в Ласнамяэ в воскресенье создаст помехи автобусам

В воскресенье, 22 сентября, в Ласнамяэ возможны простои продолжительностью до 10 минут автобусов линий 29, 31, 49, 51, 54, 58, 60, 65 и 68 в связи с нанесением разметки на дороги на улицах Кярбери, Линнамяэ и Уссимяэ, сообщает Раэпресс.
Пассажиров просят это учитывать и запасаться временем. Им заранее приносятся извинения за причиняемые неудобства.
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