Размер пособия на частный детский сад в Таллинне увеличится

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, размер выплачиваемого частным детским садам пособия эквивалентен сумме, выделяемой муниципальным детским садам в расчете на одного ребенка.

”Работающие по государственной учебной программе частные детские дошкольные учреждения получат пособие для покрытия расходов на учебные материалы и зарплатный фонд учителей”, — уточнил Белобровцев.

Согласно постановлению Таллиннского городского собрания от 2020 года право на получение пособия имеют частные детские сады, воспитанники которых являются жителями Таллинна на основании данных Регистра народонаселения, и занесены в список частного детского сада в Таллиннской образовательной инфосистеме. Помимо этого, ребенок также должен находиться в очереди на получение места в муниципальных детских садах (до трех учреждений).

Расчетная стоимость места в подведомственном Таллиннскому департаменту образования детском саду в текущем году составляет 2352 евро в год, или 196 евро в месяц. В бюджете текущего года на выплату пособий частным детским садам предусмотрено 1 777 632 евро, что позволит обеспечить уход и получение дошкольного образования в частных детских 820 детям. Постановление вступит в силу задним числом, с 1 января.

В соответствии с Законом о частной школе, расходы на приобретение учебных материалов и зарплаты учителей работающего на основании государственной учебной программы детского сада могут покрываться из средств волостного или городского бюджета на основании порядка, установленного Законом о дошкольных учреждениях.

Вадим Белобровцев отметил, что город поддерживает воспитанников частных детских садов наравне с детьми, посещающими муниципальные детские сады и в отношении расходов на питание.

”Начиная с сентября 2020 года Таллинн компенсирует родителям воспитанников частных детских садов и расходы на питание — в ясельных группах 1,80 евро в день, в группах детского сада — 2 евро на ребенка в день”, — сказал Белобровцев.