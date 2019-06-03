Разгневанный Мартин Хельме: теперь нападают на мой дом

Мартин Хельме опроверг газетную публикацию.По мнению Хельме, речь идет об очередном выпаде в его адрес. Министр так описывает произошедшее.

«Репортер Õhtuleht с бегающими глазами поймал меня на прошлой неделе в коридоре Рийгикогу и стал выпытывать. Я ответил ему на ходу пару слов, в основном выразил тотальное недовольство, что они дронами нарушают приватность людей, этим журналист был сам очень доволен. Я также сказал, что он зря беспокоится, разрешение на строительство у меня естественно есть. Но я же не такой дурак, чтобы не понимать, что если бы у меня не было, чем бы всё кончилось. Он не поверил мне, сказал, что поисковик не находит. Ну, самые маленькие волости объединили в одну большую… Я сразу нашел, выставил на всеобщее обозрение, чтоб ему было стыдно», - сказал Хельме.

В доказательство свой правоты Хельме также выставил в социальную сеть и копию разрешения на строительство, выданного ему 4 марта 2016 года волостью Варбла, которая после административной реформы 2017 года стала частью объединенной волости Ляэнеранна.