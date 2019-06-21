Разгневанный читатель: почему на телеканале ETV+ Крым называют российским?

Напомним, что данный проект ведет российский канал о путешествиях «Моя планета». Передачи посвящены России, ведущая Сесиль Плеже в рамках этого сериала снимает сюжеты в различных регионах РФ.

Учитывая данный контекст, полагает наш читатель, показом программы, посвященной Крыму, в эфире эстонского государственного телевидения как бы выражается согласие с российской точкой зрения о принадлежности Крыма, которая идет вразрез с официальной позицией Эстонии.

К тому же, в самом конце этой серии Сесиль прямо говорит о Крыме как об «одном из самых популярных мест в России».

Мы попросили прокомментировать ситуацию Екатерину Таклая, главного редактора ETV+.

«В данном случае речь идет не о передаче собственного производства, а о закупочном контенте - серии теледоков, один из которых посвящен Крымскому полуострову. В серии, о которой идет речь, ведущая посещает древний Херсонес, погружается на дно моря с аквалангом, поднимается в горы, гуляет с экскурсоводом по парку в Ливадии, делясь впечатлениями о красивой природе полуострова. Однако, эта передача не имеет никакого общественно-политического подтекста, ее жанр - передача о путешествиях, которая знакомит с культурой и туристическим потециалом разных регионов России. Общественно-правовой телеканал ETV+ разделяет точку зрения международной общественности в вопросе политического статуса Крыма», - отвечает читателю RusDelfi Екатерина Таклая.