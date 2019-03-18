Раввин Шмуэль Кот об оскорблениях: "Когда грязь всплывает на поверхность, у нас появляется возможность ее очистить и исправить... Я прощаю этого человека"

"За последние сутки, после выражение антисемитских настроений в отношении еврейского народа, я получил рекламу, которую не искал.

Я благодарю людей их всех слоев общества, которые выразили поддержку и уважение нашему народу. Я также благодарю государственные органы за их быструю и профессиональную работу.

Я уверен, что все происходящее должно преподнести нам урок. Когда грязь всплывает на поверхность, у нас появляется возможность ее очистить и исправить. Урок, который я вынес для себя из данной ситуации, заключается в необходимости проявлять уважение и любовь к другим. Я прощаю этого человека и надеюсь, что он также усвоит урок об уважении людей, которые думают или выглядят иначе.

Вам, моим братьям и сестрам, евреям Эстонии, я хочу напомнить, что мы находимся на кануне праздника Пурим — дня, когда мы должны увеличивать радость, объединяться и укреплять замечательные традиции нашего народа. Давайте распространять свет и радость в нашем окружении!"