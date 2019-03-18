18.03.2019, 15:40

Раввин Шмуэль Кот об оскорблениях: "Когда грязь всплывает на поверхность, у нас появляется возможность ее очистить и исправить... Я прощаю этого человека"


rus.delfi.ee
EST 16
Laupäevane juhtum oli Shmuel Kotile esimene tõsisem intsident pärast 2000. aastal Eesti pearabiks saamist.
Laupäevane juhtum oli Shmuel Kotile esimene tõsisem intsident pärast 2000. aastal Eesti pearabiks saamist.Foto: TERJE LEPP

Главный раввин Эстонии Шмуэл Кот, который подвергся оскорблениям со стороны мужчины, задержанного контролерами за безбилетный проезд в трамвае, на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал произошедшее следующим образом:

"За последние сутки, после выражение антисемитских настроений в отношении еврейского народа, я получил рекламу, которую не искал.

Я благодарю людей их всех слоев общества, которые выразили поддержку и уважение нашему народу. Я также благодарю государственные органы за их быструю и профессиональную работу.

Я уверен, что все происходящее должно преподнести нам урок. Когда грязь всплывает на поверхность, у нас появляется возможность ее очистить и исправить. Урок, который я вынес для себя из данной ситуации, заключается в необходимости проявлять уважение и любовь к другим. Я прощаю этого человека и надеюсь, что он также усвоит урок об уважении людей, которые думают или выглядят иначе.

Вам, моим братьям и сестрам, евреям Эстонии, я хочу напомнить, что мы находимся на кануне праздника Пурим — дня, когда мы должны увеличивать радость, объединяться и укреплять замечательные традиции нашего народа. Давайте распространять свет и радость в нашем окружении!"

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