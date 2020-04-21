Рауль Сиэм вступил в должность министра внешней торговли и информационных технологий

Вчера президент Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса назначила Рауля Сиэма на должность министра внешней торговли и информационных технологий. Министр вступил в должность после принесения присяги перед Рийгикогу.

”Рауль Сиэм стал частью правительства в сложное время, когда для долгой адаптации нет возможностей и необходимо сразу же приступать к работе, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Желаю новому министру инициативности и способности быстро вжиться в новую должность. Надеюсь, что вклад Сиэма в его сфере в вывод Эстонии из вызванного COVID-19 кризиса будет эффективным. Также на нем лежит ответственность за развитие нашего электронного государства, поддержку отечественных предприятий на внешних рынках и привлечение в Эстонию зарубежных инвестиций”.

Консервативная народная партия Эстонии отозвала из состава своих министров в правительстве Каймара Кару. Согласно коалиционному договору, за политическое управление сферой внешней торговли и информационных технологий отвечает именно EKRE, которая предложила в качестве нового министра Рауля Сиэма.

Рауль Сиэм родился 5 июня 1973 года, женат.

Карьера



В 2019-2020 был советником министра внутренних дел.

В 2018 — руководитель юридического бюро OÜ Daan Õigusbüroo.

В 2011-2018 — юрисконсульт в адвокатском бюро Advokaadibüroo Hansalaw.

В 2007-2011 — заместитель директора Таллиннской тюрьмы по вопросам безопасности и надзора.

В 1999-2007 — руководитель отдела взыскания задолженностей по налогам Налогово-таможенного департамента.

Образование



В 1996 году окончил полицейское учебное направление Эстонской академии государственной обороны, в 2002 году — Институт права (SA Õigusinstituut) по специальности правоведение. Владеет эстонским, английским, русским и финским языком.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.