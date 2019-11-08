Ратасу пришлось вмешаться в дела партии в Тарту, чтобы снять с должности вице-мэра центриста

По закону, отправить вице-мэра в отставку можно только через вотум недоверия в горсобрании или по собственному желанию, а сама центристская фракция не может сама инициировать такой вотум против своих вице-мэров, а попытки заручиться для этого поддержкой реформистов, с которыми центристы входят в правящую коалицию в Тарту, а также оппозиции не удались.

Продолжавшиеся два месяца переговоры и политические маневры, в ходе которых правление Тартуского округа даже решило исключить Монику Ранд из партии, результата не дали, а кризис центристов в Тарту начал грозить их выходом из правящей коалиции.

По итогам пятичасовых консультаций c Ратасом, Репс, Корбом и другими было заявлено, что Моника Ранд согласилась отказаться от поста вице-мэра, по ее словам, она пошла на этот шаг, чтобы партия смогла остаться в коалиции, но правильным она это и не считает, и для ее ухода еще должны быть выполнены определенные условия.

Как отмечается, Ранд хочет продолжать работу в Тарту, а если эти условия не будут выполнены, то она не покинет свой пост.