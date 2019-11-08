Ратасу пришлось вмешаться в дела партии в Тарту, чтобы снять с должности вице-мэра центриста(2)
Вчера вечером правление Центристской партии в Тарту и фракция Горсобрания достигли соглашения с Моникой Ранд. Она покинет пост вице-мэра Тарту в январе.
Вчера вечером правление Центристской партии в Тарту и фракция Горсобрания достигли соглашения с Моникой Ранд. Она покинет пост вице-мэра Тарту в январе.
На переговоры приехали члены правления партии — Юри Ратас, Майлис Репс и Михаил Корб. Как сообщила Репс Delfi, у Моники Ранд не было возможности продолжить работу: "мы дали четко понять, что выбора нет".
Конфликт в местной организации центристов возник после смены ее лидера, когда Яан Тоотс неожиданно выиграл внутрипартийные выборы, сменив долгое время возглавлявшего Тартуский округ Ааду Муста, при этом новое правление округа заявило о желании заменить нынешних вице-мэров Монику Ранд и Мадиса Лепайыэ, назначив на их должности других центристов, пишет rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
По закону, отправить вице-мэра в отставку можно только через вотум недоверия в горсобрании или по собственному желанию, а сама центристская фракция не может сама инициировать такой вотум против своих вице-мэров, а попытки заручиться для этого поддержкой реформистов, с которыми центристы входят в правящую коалицию в Тарту, а также оппозиции не удались.
Продолжавшиеся два месяца переговоры и политические маневры, в ходе которых правление Тартуского округа даже решило исключить Монику Ранд из партии, результата не дали, а кризис центристов в Тарту начал грозить их выходом из правящей коалиции.
По итогам пятичасовых консультаций c Ратасом, Репс, Корбом и другими было заявлено, что Моника Ранд согласилась отказаться от поста вице-мэра, по ее словам, она пошла на этот шаг, чтобы партия смогла остаться в коалиции, но правильным она это и не считает, и для ее ухода еще должны быть выполнены определенные условия.
Как отмечается, Ранд хочет продолжать работу в Тарту, а если эти условия не будут выполнены, то она не покинет свой пост.
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