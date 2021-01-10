Ратас заявил, что Эстония лидирует в ЕС по вакцинации от коронавируса на душу населения. Правда ли это?

Научное издание Оксфордского университета Our World in Data собирает данные о том, как много людей в каждой стране получили вакцину от коронавируса. Среди данных учитываются только первичные дозы вакцины.

По состоянию на 5 января, когда Ратас сделал заявление, в Эстонии уровень вакцинации населения на 100 человек составлял 0,24. Если сравнить с другими странами ЕС, то Польша на таком же уровне.

Большее число человек на 100 душ населения были привито от коронавируса в 8 странах. Однако стоит отметить, что с многими из них разница небольшая.

На первом месте находится Дания, где уровень вакцинации населения составляет 0,89 доз вакцины на 100 человек — более чем в три раза больше, чем в Эстонии.

Все остальные страны ЕС отстают от Эстонии: например, в Финляндии этот показатель составляет 0,10, а во Франции и вовсе всего лишь 0,01.

Таким образом, согласно имеющимся данным, в Эстонии вакцинация от коронавируса на душу населения находится на среднем уровне по ЕС, и Эстония особо не лидирует. Стоит учитывать, что от Дании Эстония отстает значительно.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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