10.01.2021, 20:08

Ратас заявил, что Эстония лидирует в ЕС по вакцинации от коронавируса на душу населения. Правда ли это?

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

В интервью на канале ETV премьер-министр Юри Ратас заявил: по сравнению с другими странами Евросоюза можно сказать, что Эстония находится среди лидеров ЕС вакцинации от коронавируса на душу населения. Соответствую тли его слова правде?

Научное издание Оксфордского университета Our World in Data собирает данные о том, как много людей в каждой стране получили вакцину от коронавируса. Среди данных учитываются только первичные дозы вакцины.

По состоянию на 5 января, когда Ратас сделал заявление, в Эстонии уровень вакцинации населения на 100 человек составлял 0,24. Если сравнить с другими странами ЕС, то Польша на таком же уровне.

Большее число человек на 100 душ населения были привито от коронавируса в 8 странах. Однако стоит отметить, что с многими из них разница небольшая.

На первом месте находится Дания, где уровень вакцинации населения составляет 0,89 доз вакцины на 100 человек — более чем в три раза больше, чем в Эстонии.

Все остальные страны ЕС отстают от Эстонии: например, в Финляндии этот показатель составляет 0,10, а во Франции и вовсе всего лишь 0,01.

Таким образом, согласно имеющимся данным, в Эстонии вакцинация от коронавируса на душу населения находится на среднем уровне по ЕС, и Эстония особо не лидирует. Стоит учитывать, что от Дании Эстония отстает значительно.

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