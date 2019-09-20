Ратас: зарубежные эстонцы много сделали для восстановления нашей независимости

По словам Ратаса, никто из тех людей не знал, станет ли их эмиграция временной или они больше никогда не увидят родину. ”Теперь мы знаем, что изгнание стало долгим, но оно же стало и новым началом. Для десятков тысяч достигших свободного мира людей и для нашей родины это стало началом зарубежного движения сопротивления”, — сказал премьер-министр на мемориальном богослужении в честь 75-летия массовой эмиграции на Запад в церкви Яани.

Премьер-министр почтил память всех тех, кто в конце лета и осенью 1944 года предпринял полное испытаний и неопределенности путешествие. Как тех, для кого это путешествие стало последним, так и тех, кому удалось заново построить свою жизнь в свободном мире и своей деятельностью не дать миру забыть о тяжелой участи Эстонии. По его словам, вера эстонцев в свободное будущее, любовь к своему языку и желание сохранить свой менталитет были одинаково сильны как на родине, так и на чужбине.

”Каждое слово и каждый поступок как на родине, так и на чужбине, которые выражали требование свободы и справедливости для Эстонии и напоминали всему миру о постигшей нас несправедливости, в конце концов внесли весомую лепту в восстановление нашей независимости 47 спустя после массовой эмиграции”, — заявил Ратас.