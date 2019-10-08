Ратас: я восхищен профессионализмом и смелостью эстонских военных в Афганистане

«Я впечатлен профессионализмом и смелостью эстонских военных и полицейских. В течение двух дней мы слышали только похвалы по поводу подготовки и самоотдачи эстонских солдат и полицейских, как служащих в Афганистане сейчас, так и вносивших свой вклад в прошлые годы», - отметил премьер-министр Юри Ратас на встрече с эстонским контингентом.

Ратас также выразил признательность близким и семьям эстонских военных. «Я высоко ценю поддержку семей и близких военных, которая позволяет этим мужчинам и женщинам вдали от дома защищать нашу общую безопасность», - сказал премьер-министр.

«Помогая афганцам самим себя защищать, мы тем самым улучшаем и делаем более безопасной жизнь местного населения. Это важно не только для настоящего и будущего Афганистана, но и для всего региона и мира», - сказал премьер-министр.

Ратас отметил очень хорошее сотрудничество с Великобританией как в Афганистане, так и в составе боевой группы НАТО в Эстонии. Эстонский пехотный взвод служит в составе Сил безопасности Кабула под командованием Великобритании.