12.03.2020, 09:44

Ратас выступил с важным заявлением относительно коронавируса. Объявление чрезвычайной ситуации не исключено

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Ратас выступил с важным заявлением относительно коронавируса. Объявление чрезвычайной ситуации не исключено
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня утром правительство Эстонии собралось на заседание, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. В 10 часов премьер-министр Юри Ратас выступил с политическим заявлением на эту тему, а после ответил на вопросы депутатов.

В самом начале перед Рийгикогу выступил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар. Он передал руководству парламента поправки к закону о медицинском страховании. Саар сказал, что в сложившихся условиях нужно действовать быстро и что компенсация в случае коронавируса или подозрения на него должна выплачиваться заболевшему с первого дня больничного. Более подробно о законопроекте можно прочитать ЗДЕСЬ.

Всего на заседании присуствовало 87 депутатов, отсутствовало 14.

В начале своего обращения Юри Ратас отметил, что по состоянию на утро 12 марта в Эстонии было взято 464 пробы на коронавирус. Выявлено 16 зараженных (уже во время заседания поступила информация о новом случае — прим.ред.). Он сказал, что надо быть готовыми к быстрому изменению ситуации и негативному развитию, и привел рекомендации Департамента здоровья. Ратас подчеркнул, что рекомендации департамента следует исполнять. ”Здесь нет места скромности, присущей эстонцам”, — добавил премьер.

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Глава правительства отметил, что, принимая во внимание положение дел в Эстонии и мире, по его оценке можно сказать, что мы дошли до чрезвычайной ситуации, но общими усилиями нужно попытаться с ней справиться.

По словам Ратаса, для решения связанных с коронавирусом проблем будет сформирована правительственная комиссия, первое заседание которой состоится уже сегодня. Также будет действовать кризисный телефон 1247.

"Мы должны быть готовы к ухудшению экономической среды и даже кризису", — заявил Ратас. Он отметил, что паника лишь усиливает негативные последствия.

После самой речи депутаты смогли задать Ратасу свои вопросы. Отвечая на вопрос о массовых мероприятиях, Ратас сказал, что по рекомендации Департамента здоровья в ближайшее время не рекомендуется проводить мероприятия с более чем 100 участниками.

Реформист Кристен Михал также поинтересовался судьбой массовых мероприятий, в том числе концерта Филиппа Киркорова, который должен состояться в Таллинне завтра. ”Все международные мероприятия нужно отложить на вторую половину года”, — сказал Ратас и добавил, что отдельный вопрос — что считать международным мероприятием. Ратас сказал, что сегодня во второй половине дня комиссия обсудит эту конкретную ситуацию, и добавил, что сейчас с трибуны Рийгикогу он не может сказать, будет ли отменен концерт. "Если мы перейдем на другую фазу (объявление в стране чрезвычайно ситуации — прим.ред.), то рекомендация превратится в обязательство", — добавил он.

Депутат от Партии реформ Вилья Тоомаст отметила, что не понимает, почему Ратас не может однозначно отменить концерт Киркорова. ”Я считаю, что проводить этот концерт в данной ситуации неправильно”, — ответил ей Ратас и еще раз повторил, что конкретное решение будет принято сегодня во второй половине дня, когда состоится заседание специальной комиссии.

Ратас отметил, что Эстония находится в чрезвычайной ситуации, но добавил, что объявление чрезвычайного положения нужно производить своевременно: не слишком рано и не слишком поздно. Что касается ответственности людей за нарушение условий карантина, премьер отметил, что у государства имеются рычаги давления. "За распространение заболевания в Эстонии можно вводить санкции", — сказал он и добавил, что это может быть как денежное взыскание, так и тюремное заключение.

Также Ратас обратился к прессе и отметил, что СМИ в Эстонии достойно освещают тему коронавируса, и поблагодарил ее за это.

Калле Грюнталь из EKRE сказал, что хочет не задать вопрос, а попросить. Его просьба заключалась в том, чтобы правительство объявило в стране чрезвычайную ситуацию, так как ”иначе маленькую Эстонию не защитить”. Ратас ответил депутату, что вместе с другими членами спецкомиссии на сегодняшнем заседании подумает над его предложением и обсудит этот вопрос. Глава правительства отметил, что, похоже, большая часть членов Рийгикогу поддерживают переход на следующий этап. Но в то же время, по его словам, объявлять чрезвычайную ситуацию нужно только тщательно все продумав.

Депутат от IRL Виктория Ладынская-Кубитс спросила о том, откуда информацию будет получать русскоязычное население, особенно в условиях закрытия ”Новостей Эстонии”. По словам Ратаса, большую роль в этом могли бы сыграть онлайн-СМИ, которые пока, по его словам, с этой задачей справляются хорошо.

После вопросов и ответов Ратас поблагодарил всех за дискуссию и заверил, что правительство сделает все возможное для разрешения ситуации. Далее парламент приступил к обсуждению других вопросов повестки.

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