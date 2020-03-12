Ратас выступил с важным заявлением относительно коронавируса. Объявление чрезвычайной ситуации не исключено

В самом начале перед Рийгикогу выступил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар. Он передал руководству парламента поправки к закону о медицинском страховании. Саар сказал, что в сложившихся условиях нужно действовать быстро и что компенсация в случае коронавируса или подозрения на него должна выплачиваться заболевшему с первого дня больничного. Более подробно о законопроекте можно прочитать ЗДЕСЬ.

Всего на заседании присуствовало 87 депутатов, отсутствовало 14.

В начале своего обращения Юри Ратас отметил, что по состоянию на утро 12 марта в Эстонии было взято 464 пробы на коронавирус. Выявлено 16 зараженных (уже во время заседания поступила информация о новом случае — прим.ред.). Он сказал, что надо быть готовыми к быстрому изменению ситуации и негативному развитию, и привел рекомендации Департамента здоровья. Ратас подчеркнул, что рекомендации департамента следует исполнять. ”Здесь нет места скромности, присущей эстонцам”, — добавил премьер.

Глава правительства отметил, что, принимая во внимание положение дел в Эстонии и мире, по его оценке можно сказать, что мы дошли до чрезвычайной ситуации, но общими усилиями нужно попытаться с ней справиться.

По словам Ратаса, для решения связанных с коронавирусом проблем будет сформирована правительственная комиссия, первое заседание которой состоится уже сегодня. Также будет действовать кризисный телефон 1247.

"Мы должны быть готовы к ухудшению экономической среды и даже кризису", — заявил Ратас. Он отметил, что паника лишь усиливает негативные последствия.