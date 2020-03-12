Ратас выступил с важным заявлением относительно коронавируса. Объявление чрезвычайной ситуации не исключено

После самой речи депутаты смогли задать Ратасу свои вопросы. Отвечая на вопрос о массовых мероприятиях, Ратас сказал, что по рекомендации Департамента здоровья в ближайшее время не рекомендуется проводить мероприятия с более чем 100 участниками.
Реформист Кристен Михал также поинтересовался судьбой массовых мероприятий, в том числе концерта Филиппа Киркорова, который должен состояться в Таллинне завтра. ”Все международные мероприятия нужно отложить на вторую половину года”, — сказал Ратас и добавил, что отдельный вопрос — что считать международным мероприятием. Ратас сказал, что сегодня во второй половине дня комиссия обсудит эту конкретную ситуацию, и добавил, что сейчас с трибуны Рийгикогу он не может сказать, будет ли отменен концерт. "Если мы перейдем на другую фазу (объявление в стране чрезвычайно ситуации — прим.ред.), то рекомендация превратится в обязательство", — добавил он.
Депутат от Партии реформ Вилья Тоомаст отметила, что не понимает, почему Ратас не может однозначно отменить концерт Киркорова. ”Я считаю, что проводить этот концерт в данной ситуации неправильно”, — ответил ей Ратас и еще раз повторил, что конкретное решение будет принято сегодня во второй половине дня, когда состоится заседание специальной комиссии.
Ратас отметил, что Эстония находится в чрезвычайной ситуации, но добавил, что объявление чрезвычайного положения нужно производить своевременно: не слишком рано и не слишком поздно. Что касается ответственности людей за нарушение условий карантина, премьер отметил, что у государства имеются рычаги давления. "За распространение заболевания в Эстонии можно вводить санкции", — сказал он и добавил, что это может быть как денежное взыскание, так и тюремное заключение.
Также Ратас обратился к прессе и отметил, что СМИ в Эстонии достойно освещают тему коронавируса, и поблагодарил ее за это.
Калле Грюнталь из EKRE сказал, что хочет не задать вопрос, а попросить. Его просьба заключалась в том, чтобы правительство объявило в стране чрезвычайную ситуацию, так как ”иначе маленькую Эстонию не защитить”. Ратас ответил депутату, что вместе с другими членами спецкомиссии на сегодняшнем заседании подумает над его предложением и обсудит этот вопрос. Глава правительства отметил, что, похоже, большая часть членов Рийгикогу поддерживают переход на следующий этап. Но в то же время, по его словам, объявлять чрезвычайную ситуацию нужно только тщательно все продумав.
Стало известно, какую пользу принес коронавирус
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц
«С 8 марта, парни!»: Гордон поздравила Жорина и Пригожина
6 веских причин отказаться от душевой кабины