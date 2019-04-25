Ратас выразил уверенность, что новое правительство будет работать в том же направлении, что и уходящее

"Сегодня правительство Центристской партии, Социал-демократической и Отечества провело свое последнее заседание, новое правительство вступит в должность с начала следующей недели.

Уходящее правительство находилось у власти два года и пять месяцев и за это время повело 141 заседания, 102 заседания кабинета, приняло 414 постановлений, 894 распоряжения и представило в Рийгикогу 259 законопроектов.

Мы всегда исходили в принятии решений из желания изменить эстонское общество в сторону большего равноправия, приблизить государство к человеку и протянуть руку помощи всем нуждающимся.

Моя искренняя благодарность всем министрам, которые трудились с полной отдачей и признательность за их работу. Уверен, что в том же направлении будет работать и новое правительство, в которое входят Центристская партия, Консервативная народная и Отчество".